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Hindistan\'da Zika Virüsü Alarmı

JAİPUR KENTİNDE SON 21 GÜNDE 55 KİŞİDE ZİKA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ 

Hindistan\'da Zika Virüsü Alarmı

JAİPUR KENTİNDE SON 21 GÜNDE 55 KİŞİDE ZİKA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ 

14 Ekim 2018 Pazar 06:32
Hindistan\'da Zika Virüsü Alarmı

JAİPUR KENTİNDE SON 21 GÜNDE 55 KİŞİDE ZİKA VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ 

Ankara, 14 Ekim 18 : Hindistan\'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde, son 21 günde 55 kişide zika virüsü tespit edildi.
Hindistan Times\'ın eyalet sağlık departmanına dayandırdığı haberine göre, Jaipur kentinde son 21 günde kaydedilen 42 yeni zika virüsü vakası ile bu yıl ülke genelinde görülen vaka sayısı 55\'e yükseldi. Bu yılki ilk zika virüsü vakası Tamil Nadu eyaletinde görülmüştü. 
Jaipur\'da zika virüsü tespit edilen kişilerden 11\'inin hamile olduğu bildirildi.
Bölgede sağlık ekipleri yaklaşık 26 bin evde incelemede bulundu.
Daha önce bu kadar yüksek sayıda vaka kaydedilmediği belirtilen ülkede, son günlerdeki artış endişe verici olarak nitelendirildi.
Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor. 
Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947\'de Uganda\'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. 
Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. 
Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.
(AA/DOĞ/GÜL) 

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