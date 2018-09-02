Hindistan\'da Ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Salgınlar Var





BAKTERİYEL BİR HASTALIK OLAN LEPTOSPİROZ KERALA EYALETİNDE 28 CAN ALDIKONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ\'NDE EBOLA SALGININDAN ÖLENLERİN SAYISI 47\'YE YÜKSLEDİAnkara, 2 Eylül 18 : Hindistan\'ın, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele eden Kerala eyaletinde 28 kişinin bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde (KDC) Ebola salgınından ölenlerin sayısının 47\'ye yükseldiği kaydedildi.KERALA EYALETİNDE SON ÜÇ GÜNDE 300 ŞÜPHELİ VAKAHindustan Times internet sitesinde yer alan haberde, Kerala eyaleti genelinde son bir ayda, hayvanlardan bulaşan leptospiroz hastalığı nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan 9\'unun son bir hafta içinde öldüğü belirtildi.Kıdemli bir sağlık yetkilisi, son üç günde 300 şüpheli vakanın bildirilmesinin ardından beş bölgedeki sağlık müdürlükleri tarafından leptospiroz uyarısı yapıldığını söyledi.Yetkili, vakalardan çoğunun Kozhikode, Palakkad, Thrissur, Malappuram ve Ernakulam bölgelerinde tespit edildiğini belirtti.Ölenler arasında 3 yardım görevlisinin de olduğu bilgisi paylaşıldı.Hastalığın su baskınları sırasında, enfekte sıçan ya da diğer kemirgenlerin idrarı yoluyla kirlenen su kaynakları yoluyla bulaştığı sanılıyor.YÜKSEK ATEŞ, BAŞ AĞRISI, TİTREME, KARIN AĞRISI VE DÖKÜNTÜ BAŞLICA SEMPTOMLARBaşlıca semptomları yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, karın ağrısı ve döküntü olan hastalığın, daha çok böbrek ve karaciğer hastalıklarından muzdarip kişileri ve yaşlıları etkilediği biliniyor.Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, 30 Ağustos\'ta eyalette haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 483\'e çıktığını, 15 kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yol ve köprülerin çöktüğü Kerala\'da, 130 bin hanenin sular altında kaldığı açıklanmıştı.Hindistan\'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve meydana gelen seller nedeniyle binden fazla kişi hayatını kaybetti.KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ\'NDE EBOLA SALGI… ÖLÜ SAYISI 47\'YE YÜKSELDİÖte yandan Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde (KDC) temmuz ayında yeniden görülmeye başlayan Ebola salgınında virüs nedeniyle öldükleri kesinleşenlerin sayısı 47\'ye çıktı.KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 118\'e yükselirken bunlardan 88\'inin Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.Söz konusu 88 kişiden 3\'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüsün kurbanlarının sayısı 47\'ye ulaştı.Öte yandan 118 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 30 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle ölen kişilere test yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.Diğer yandan bölgede 8 Ağustos\'ta başlatılan aşılama kampanyasında 5 bin 150 kişiye aşı yapıldı.Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu\'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.İlk kez 1976\'da KDC\'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013\'te Batı Afrika\'da yeniden baş göstermişti.Gine, Liberya ve Sierra Leone\'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.(AA/RÇ/HÖ)