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Hindistan\'da Tren Okul Servisine Çarptı.. 13 Çocuk Öldü

Ankara, 26 Nisan 18 (.): Hindistan\'da bir yolcu treninin okul servisine çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan\'da Tren Okul Servisine Çarptı.. 13 Çocuk Öldü

Ankara, 26 Nisan 18 (.): Hindistan\'da bir yolcu treninin okul servisine çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Hindistan\'da Tren Okul Servisine Çarptı.. 13 Çocuk Öldü
Ankara, 26 Nisan 18 (.): Hindistan\'da bir yolcu treninin okul servisine çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu treninin hemzemin geçitte 22 öğrenci taşıyan okul servisine çarpması sonucu servis şoförü ve 13 çocuk yaşamını yitirdi. 

Kazada 4\'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
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Ay başında bir okul servisinin dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 24\'ü çocuk 27 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/FEZ)

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