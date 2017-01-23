Hindistan'da Tren Kazası: 36 Ölü

ANDHRA PRADEŞ EYALETİNDE YOLCU TRENİNİN RAYDAN ÇIKMASI SONUCU 36 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeni Delhi, 22 Ocak 17 : Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada 36 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Sahili Demiryolu Sözcüsü J.P. Mishra, lokomotif ve yedi vagonun raydan çıktığı kazada şu ana kadar 36 kişinin öldüğünü, bunlardan 19'unun kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Ölü sayısının artabileceğini söyleyen Mishra, 100'e yakın kişinin yaralandığını kaydetti.

Vagonların neden raydan çıktığı araştırılıyor.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ulusal Demiryolu Bakanı Suresh Purabhu da kazada hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine yardım yapılacağını açıkladı.

Devlete ait demiryolu ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan’da kasım ayında Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin 14 vagonu raydan çıkmış, kazada en az 145 kişi yaşamını yitirmiş, 76'sı ağır 226 kişi yaralanmıştı.

(AA/AK/HÖ)