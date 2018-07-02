Hindistan\'da Söylentiler Nedeniyle 5 Kişi Daha Linç Edildi





Ankara, 2 Temmuz 18 : Hindistan\'ın Maharaştra eyaletinde çocuk kaçırma eylemleriyle ilgili yayılan söylentiler nedeniyle 5 kişinin daha linç edildiği bildirildi.Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Dhule bölgesinde çocuk kaçırdığından şüphelenilen 5 kişi, öfkeli bir grup tarafından dövülerek öldürüldü.Grubun, olay yerine gelen polis ekibine de saldırdığı, grubu sakinleştirmeye çalışan 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.Hindistan\'ın çeşitli bölgelerinde geçen ay da sosyal medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle 9 kişi linç edilmişti.(AA/ÖZ/HÖ)