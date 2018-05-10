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Hindistan\'da Seçim Öncesi \'ücretsiz Ped\' Vaadi

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI BÜYÜK POLİTİK PARTİLERİ VAATLERİ NEDENİYLE ELEŞTİRİYOR 

Hindistan\'da Seçim Öncesi \'ücretsiz Ped\' Vaadi

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI BÜYÜK POLİTİK PARTİLERİ VAATLERİ NEDENİYLE ELEŞTİRİYOR 

10 Mayıs 2018 Perşembe 15:29
Hindistan\'da Seçim Öncesi \'ücretsiz Ped\' Vaadi

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI BÜYÜK POLİTİK PARTİLERİ VAATLERİ NEDENİYLE ELEŞTİRİYOR 

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Hindistan\'daki kadın hakları savunucuları ülkedeki büyük politik partileri, yaklaşan seçimlerde hijyenik pedleri kampanya vaatleri arasında göstermeleri nedeniyle eleştiriyor.
Ülkede iktidarda olan Hindistan Halk Partisi (BJP) ve Kongre Partisi, seçilmeleri durumunda kadınlara "bedava ped" vaat etti.
Hindistan\'da yakın bir süre önce, protestolara rağmen hijyenikpedlere yüzde 12 oranında zam yapılmıştı.
Ancak bu vaatlere karşın hak savunucuları ikna olmuş değil.
Karnataka eyaletinde faaliyet gösteren Kadın Sağlığı Hareketi\'nden ismini vermek istemeyen bir doktor, açıklanan manifestoda kutlanacak bir şey olmadığı görüşünde:
"Önce bunlara vergi getiriyorlar sonra bedavaya sunuyorlar. Bu ikircikli durum kadın sağlığına karşı göstermelik tutumlarının açığa çıkmasından başka bir şey değil.
"Hijyenik ped vaadinde bulunanlar örneğin devlet okullarındaki tuvaletlerin durumunu düzeltmek için bir şey yapacak mı? Problem iktidarda olanların örneğin adet dönemi gibi bir konunun kültürel ve altyapısal tarafını görmek istememesinden kaynaklanıyor."

HİJYENİK PEDLER ÜLKEDE \'TABU\' OLARAK GÖRÜLÜYOR
İki büyük politik parti hijyenikpedler konusunda vaat yarışı içine de girmiş durumda.
Kongre Partisi, yoksulluk sınırı altında yaşayan kadınlara ve kadın öğrencilere bedava ped sözü verirken Hindistan Halk Partisi, tüm kadınlara ped sözü verdi.
Bunun üzerine Kongre Partisi de manifestosunu bu şekilde değiştirdi.
BBC Hintçe servisine konuşan Komünist Hindistan Partisi\'nden M Neela, eleştirilere karşın ülkede "tabu" olarak bakılan bir konuya büyük partilerin bu şekilde de olsa eğilmelerinin önemli olduğunu söyledi.
(BBC/ÖZ/ŞEB)

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