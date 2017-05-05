Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 09:19

Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü

Hindistan'ın kuzeyinde otoyolda bariyeri aşan kamyonetin kanala devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Yeni Delhi, 5 Mayıs 17 : Hindistan'ın kuzeyinde otoyolda bariyeri aşan kamyonetin kanala devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Polis Hem Pal Singh, Uttar Pradeş eyaletinin Etah bölgesinde meydana gelen kazada 14 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını belirtti.

Kamyonetin düğünden dönenleri taşıdığını belirten Singh, kazaya şoförün uyuklamasının neden olduğunu bildirdi.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd’nin Halep'teki Cami Saldırısını Kabul Ettiği İddia Edildi Abd’nin Halep'teki Cami Saldırısını Kabul Ettiği...
Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde Protesto Trump'a Başkanlığı Döneminin İlk New York Ziyaretinde...
Kolombiya'da Bm Görevlisi Kaçırıldı Kolombiya'da Bm Görevlisi Kaçırıldı
Akıllı Ekranlar Bebeklerde Geç Konuşmaya Neden Olabiliyor Akıllı Ekranlar Bebeklerde Geç Konuşmaya Neden...
6,8 Milyonluk Tabloyu Takside Unuttu 6,8 Milyonluk Tabloyu Takside Unuttu
Dünyaca Ünlü Fizikçiden Korkutan Açıklama! Dünyaca Ünlü Fizikçiden Korkutan Açıklama!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Abd’nin Halep'teki Cami Saldırısını Kabul...
Amerikan medyası, 16 Mart'ta ABD hava kuvvetlerinin Halep'in Cina köyü yakınlarında bir camiye düzenlediği...

Haberi Oku