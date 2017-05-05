Hindistan'da Kamyonet Kanala Devrildi: 14 Ölü

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Kamyonetin düğünden dönenleri taşıdığını belirten Singh, kazaya şoförün uyuklamasının neden olduğunu bildirdi.