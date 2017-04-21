Hindistan'da Kamyon Kazası: 20 Ölü

Çiftçilerin, kazanın yaşandığı sırada Yerpedu kasabası karakolu önünde bölgedeki yasa dışı kum madenciliğini protesto ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kamyonun kontrolünü kaybeden şoförün, önce bir arabaya ve elektrik direğine çarptığını, ardından da protesto gösterisi düzenleyen bir grup çiftçinin arasına daldığını belirtti.