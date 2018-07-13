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Hindistan\'da İnsanlara Saldıran Leopar Öldürüldü

Ankara, 13 Temmuz 18 : Hindistan\'da insanlara saldıran leopar avcılar tarafından öldürüldü.

Hindistan\'da İnsanlara Saldıran Leopar Öldürüldü

Ankara, 13 Temmuz 18 : Hindistan\'da insanlara saldıran leopar avcılar tarafından öldürüldü.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:25
Hindistan\'da İnsanlara Saldıran Leopar Öldürüldü

Ankara, 13 Temmuz 18 : Hindistan\'da insanlara saldıran leopar avcılar tarafından öldürüldü.
Yerel basına göre, başkent Yeni Delhi yakınındaki Ulusal Rajaji Parkı Müdürü SanatanSonkar, son 3 yılda 21 kişiye saldırarak ölümcül şekilde yaralayan leoparın, ormanlık alanda avcılar tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.
Leoparı kafes ya da tuzakla yakalamanın imkansız olduğunu son çare olarak silahla öldürmek zorunda kaldıklarını belirten Sonkar, yakalama sürecinde 3 kişinin yaralandığı kaydetti.
Leoparın mart ayında mutfak camından girdiği evin sahibine saldırması, bölge halkında paniğin daha da artmasına neden olmuştu.
(AA/ÖZ/FEZ)
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