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13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:10

Hindistan'da Hava Kirliliği İzleme Sistemi Kuruldu

Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad şehrinde, hava kirliliği izleme sistemi kuruldu.

Hindistan'da Hava Kirliliği İzleme Sistemi Kuruldu
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Ahmedabad, 13 Mayıs 17 : Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad şehrinde, hava kirliliği izleme sistemi kuruldu.

Ahmedabad Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çevre ve sağlık örgütlerinin desteğiyle kurulan yeni sistemin, hava kirliliği uyarılarıyla şehir sakinlerini ve yöneticilerini mevcut sağlık riskleri konusunda bilgilendireceği belirtildi.

Hava kirliliği değerlerini ölçmek üzere şehrin farklı noktalarına ölçüm istasyonları yerleştirildi.
Sistemle şehir sakinlerinin hava kirliliği konusundaki farkındalığının da artırılması hedefleniyor.

Gujarat eyaletine bağlı 7 milyon nüfuslu metropol, tıpkı başkent Yeni Delhi gibi Büyük Hint Çölü'ne (Tar Çölü) yakınlığı sebebiyle yeterli hava dolaşımına sahip olmadığından, hava kirliliğinin etkisinin yoğun olarak yaşandığı bir şehir.

Son yıllarda ülke genelinde artan hava kirliliğiyle ilgili tartışmalar, genelde başkent Delhi'deki yüksek kirlilik seviyelerine odaklanıyordu. Oysa uzmanlar, diğer şehirlerin de aslında daha iyi durumda olmadığı ve izleme sistemleri bulunmadığından gerekli kıyaslamaların yapılamadığını vurguluyordu.

Hindistan, son yıllarda tıpkı Asya'nın diğer yükselen ülkesi Çin gibi ekonomik büyüme ve kentleşmeyle artan hava kirliliği problemiyle karşı karşıya. Her iki ülkede de elektrik üretiminin büyük bölümü halen kömür santrallerinden sağlanırken, artan motorlu taşıt sayısı da hava kirliliğini olumsuz yönde etkiliyor.

(AA/RU/SEL)

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