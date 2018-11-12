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Hindistan\'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma

Ankara, 12 Kasım 18 (.):  Hindistan\'da bugün yerel seçimlerin ilk turunun yapıldığı Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 isyancı öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 

Hindistan\'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma

Ankara, 12 Kasım 18 (.):  Hindistan\'da bugün yerel seçimlerin ilk turunun yapıldığı Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 isyancı öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Hindistan\'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Ankara, 12 Kasım 18 (.):  Hindistan\'da bugün yerel seçimlerin ilk turunun yapıldığı Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 isyancı öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 

"HindustanTimes"ın haberine göre, Bijapur bölgesinin Majiguda köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, emniyet güçlerinin Maocu isyancılara yönelik operasyonunda isyancıların ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Emniyet yetkilisi DM Awasthi, "Çatışmada en az 4 Maocu isyancının öldüğü bildirildi ancak çatışmanın devam etmesi nedeniyle cesetleri henüz ele geçirilmedi." dedi.

Awasthi, Maocu isyancıların operasyon kapsamında bölgede yaya olarak devriye gezen güvenlik güçlerine açtığı ateşte de 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Bu saldırının, halkı seçimleri boykot etmeye çağıran Maocuların son 17 günde eyaletin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 6\'ncı saldırı olduğu kaydedildi.

Çin\'in devrimci lideri Mao Zedong\'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967\'den bu yana Hindistan\'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

(AA/TUĞ/FEZ)
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