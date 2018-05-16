Hindistan\'da Feribot Alabora Oldu

Haydarabad, 16 Mayıs 18 : Hindistan\'ın güneyinde nehirde sefer yapan bir feribotun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.Hint yetkili KarhikeyaMişra, feribotun, dün gece olumsuz hava koşullarının görüldüğü Godavari nehrinde battığını, şimdiye kadar 4 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kayıp 40 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Nedeni henüz bilinmeyen kazadan sonra feribottaki yaklaşık 20 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, donanma ve ulusal afet dairesi tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına balıkçıların da destek verdiği kaydedildi.Hindistan\'da feribot kazaları, aşırı yükleme ve feribotların bakımsızlığı nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.Geçen kasım ayında AndraPradeş eyaletinde meydana gelen feribot kazasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.(AA/GÖZ/GUR)