Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102203
ALTIN
183.102
DOLAR
4.4166
STERLİN
5.9583
EURO
5.2039
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Postacı teminata bağlandı
POSTACI TEMİNATA BAĞLANDI
Mangandalar meyhaneyi dağıttı
MAGANDALAR MEYHANEYİ DAĞITTI
Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256

Hindistan\'da Feribot Alabora Oldu

Haydarabad, 16 Mayıs 18 : Hindistan\'ın güneyinde nehirde sefer yapan bir feribotun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. Hint yetkili KarhikeyaMişra, feribotun, dün gece olumsuz hava koşullarının görüldüğü Godavari nehrinde battığını, şimdiye kadar 4 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kayıp 40 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Nedeni henüz bilinmeyen kazadan sonra feribottaki yaklaşık 20 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, donanma ve ulusal afet dairesi...

Hindistan\'da Feribot Alabora Oldu

Haydarabad, 16 Mayıs 18 : Hindistan\'ın güneyinde nehirde sefer yapan bir feribotun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. Hint yetkili KarhikeyaMişra, feribotun, dün gece olumsuz hava koşullarının görüldüğü Godavari nehrinde battığını, şimdiye kadar 4 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kayıp 40 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Nedeni henüz bilinmeyen kazadan sonra feribottaki yaklaşık 20 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, donanma ve ulusal afet dairesi...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
Hindistan\'da Feribot Alabora Oldu

Haydarabad, 16 Mayıs 18 : Hindistan\'ın güneyinde nehirde sefer yapan bir feribotun alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
Hint yetkili KarhikeyaMişra, feribotun, dün gece olumsuz hava koşullarının görüldüğü Godavari nehrinde battığını, şimdiye kadar 4 kişinin cesetlerinin çıkarıldığını, kayıp 40 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazadan sonra feribottaki yaklaşık 20 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, donanma ve ulusal afet dairesi tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına balıkçıların da destek verdiği kaydedildi.
banner277
Hindistan\'da feribot kazaları, aşırı yükleme ve feribotların bakımsızlığı nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.
Geçen kasım ayında AndraPradeş eyaletinde meydana gelen feribot kazasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/GÖZ/GUR)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tsk İdlib’de Son Ateşkes Gözlem Noktasını Kurdu
Tsk İdlib’de Son Ateşkes Gözlem Noktasını Kurdu
Abd-kuzey Kore Zirvesi Tehlikede
Abd-kuzey Kore Zirvesi Tehlikede
Ab'den Yunanistan’a Sığınmacı Uyarısı
Ab'den Yunanistan’a Sığınmacı Uyarısı
Guterres’ten “Soğuk Savaş” uyarısı
Guterres’ten “Soğuk Savaş” uyarısı
Rus Savaş Gemileri Sıcak Suları Terketmeyecek
Rus Savaş Gemileri Sıcak Suları Terketmeyecek
Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu
Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu
Papa'dan İsrail'in Gazze'deki Katliamına Tepki
Papa'dan İsrail'in Gazze'deki Katliamına Tepki
İdlib'de Kimyasal Silah Kullanıldığı Doğrulandı!
İdlib'de Kimyasal Silah Kullanıldığı Doğrulandı!
Kürdan Ağırlığında Robot Böcek Üretildi!
Kürdan Ağırlığında Robot Böcek Üretildi!
"Dünya Kupası Hakemine Şikeden Ömür Boyu men"
"Dünya Kupası Hakemine Şikeden Ömür Boyu men"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim