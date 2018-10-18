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Hindistan\'da Domuz Gribinden 20 Kişi Öldü

Ankara, 18 Ekim 18 : Hindistan\'ın Racastan eyaletinde 10 günde 20 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan\'da Domuz Gribinden 20 Kişi Öldü

Ankara, 18 Ekim 18 : Hindistan\'ın Racastan eyaletinde 10 günde 20 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Hindistan\'da Domuz Gribinden 20 Kişi Öldü

Ankara, 18 Ekim 18 : Hindistan\'ın Racastan eyaletinde 10 günde 20 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

"Times of India" internet sitesinin haberine göre, Racastan eyaletinde 3-13 Ekim tarihlerinde domuz gribinden 20 kişinin öldüğü, 180 kişiye de domuz gribi teşhisi konulduğu belirtildi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinin son raporunda, eyalette yıl başından 3 Ekim\'e kadar bin 732 olan domuz gribi teşhisi konulan kişi sayısının 13 Ekim itibarıyla bin 912\'ye yükseldiği kaydedildi.

Raporda, eyalette yıl başından 3 Ekim\'e kadar 171, 13 Ekim\'e kadar da 191 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

(AA/ÖZ/YIL)

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