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Hindistan\'da Domuz Gribi Vakaları Artıyor

HASTALIĞIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ MAHARAŞTRA EYALETİNDE YILIN BAŞINDAN BU YANA DOMUZ GRİBİ NEDENİYLE 302 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan\'da Domuz Gribi Vakaları Artıyor

HASTALIĞIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ MAHARAŞTRA EYALETİNDE YILIN BAŞINDAN BU YANA DOMUZ GRİBİ NEDENİYLE 302 KİŞİ ÖLDÜ

01 Kasım 2018 Perşembe 13:01
Hindistan\'da Domuz Gribi Vakaları Artıyor

HASTALIĞIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ MAHARAŞTRA EYALETİNDE YILIN BAŞINDAN BU YANA DOMUZ GRİBİ NEDENİYLE 302 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara, 1 Kasım 18 : Hindistan\'ın Maharaştra eyaletinde, ocak ayından bu yana 302 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 

Hindistan basınında yer alan haberlerde, Maharaştra eyaletinde ocak ayından bu yana hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 302\'ye yükseldiği kaydedildi.

Eyalette aynı süre zarfında 2 bin 375 kişinin virüsten etkilendiği, domuz gribi tespit edilen 325 kişinin tedavi altında olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde bu yıl yaklaşık 7 bin kişiye domuz gribi teşhisi konulurken, salgın daha çok Maharaştra, Racastan ve Gucerat eyaletlerinde görüldü.

Geçen yıl eyalette 778 kişi domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

(AA/RU/ŞEB)


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