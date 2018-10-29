Hindistan\'da Domuz Gribi Vakaları Artıyor…

MAHARAŞTRA EYALETİNDE DOMUZ GRİBİ NEDENİYLE 273 KİŞİ ÖLDÜ



Ankara, 29 Ekim 18 (.): Hindistan\'ın Maharaştra eyaletinde, ocak ayından bu yana 273 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, Maharaştra eyaletinde bu ay domuz gribi nedeniyle ölen 107 kişiyle, ocak ayından bu yana hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 273\'e yükseldiği kaydedildi.

Eyalette aynı süre zarfında 2 bin 296 kişinin virüsten etkilendiği belirtildi.

Geçen ay133 kişi domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde bu yıl yaklaşık 7 bin kişiye domuz gribi teşhisi konulurken, salgın daha çok Maharaştra, Racastan ve Gucerat eyaletlerinde görüldü.

(AA/HA)

