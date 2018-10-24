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Hindistan\'da Domuz Gribi Bu Yıl 542 Can Aldı

Ankara, 24 Ekim 18 : Hindistan\'da bu yıl içinde domuz gribi nedeniyle 542 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan\'da Domuz Gribi Bu Yıl 542 Can Aldı

Ankara, 24 Ekim 18 : Hindistan\'da bu yıl içinde domuz gribi nedeniyle 542 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:04
Hindistan\'da Domuz Gribi Bu Yıl 542 Can Aldı

Ankara, 24 Ekim 18 : Hindistan\'da bu yıl içinde domuz gribi nedeniyle 542 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

"Times of India"nın bir hükümet yetkilisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü itibarıyla H1N1 virüsü olarak da bilinen domuz gribi nedeniyle ülke genelinde bu yıl 542 kişi öldü.

Ülkede bu yıl 6 bin 803 kişiye domuz gribi teşhisi konulurken, salgında ölümlerden çoğunun Maharaştra, Racastan ve Gucerat eyaletlerinde kaydedildiği belirtildi.

Maharaştra\'da yıl başından 14 Ekim\'e kadar domuz gribi teşhisi konulan bin 793 kişiden 217\'sinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bin 912 kişiye domuz gribi teşhisi konulan Racastan\'da 191, bin 478 kişide domuz gribinin görüldüğü Gucerat\'ta ise 45 kişinin öldüğü ifade edildi.

(AA/ÖZ/FEZ)

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