Hindistan\'da Domuz Gribi 6 Can Aldı



Ankara, 17 Ekim 18 (.): Hindistan\'ın Telangana eyaletinin Haydarabad şehrinde, son 15 günde 6 kişi domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirdi.



"Times of India" internet sitesinde yer alan haberde, Haydarabad\'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle son 15 günde 6 kişinin öldüğü belirtildi.



Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle eyalet genelinde grip (influenza), dang humması, sıtma ve viral hastalıklarda artış görüldüğü kaydedildi.



Mumbai kentinde, 12 Ekim\'de, ay başından itibaren 56 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiği bildirilmişti.



(AA/FEZ)

