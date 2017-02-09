Hindistan'da Deaş'ın İnfaz Listesi Ele Geçirildi

LİSTEDE 250 YAZILIM UZMANININ İSMİ VAR

Yeni Delhi, 9 Şubat 17 : Hindistan'da terörle mücadele ekibi, 250 yazılım uzmanının isimlerinin yer aldığı, terör örgütü DEAŞ'ın "infaz listesini" ele geçirdi.

Hindistan Ulusal İnceleme Ajansından (NIA) bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüttükleri bir operasyonda ele geçirdikleri dizüstü bilgisayarda örgütün haklarında infaz kararı verdiği 250 yazılım uzmanının adının bulunduğu bir listeye ulaştıklarını bildirdi.

Yetkili, dizüstü bilgisayarın geçen yıl Maharastra eyaletinde tutuklanan ve Suriye'deki DEAŞ militanları ile iletişim halinde olduğu sanılan 32 yaşındaki Nasir Bin Yafi Chaus'a ait olduğunu kaydetti.

Listede, aralarında DEAŞ şüphelilerinin takibinde güvenlik güçlerine yardım edenlerin isimlerinin de bulunduğu aktarıldı.

Hindistan topraklarında bugüne kadar herhangi bir DEAŞ eylemi gerçekleştirilmedi ancak güvenlik güçleri son zamanlarda örgütle bağlantısı olduğundan şüphelenilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

(AA/RÇ/GÜL)