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Hindistan\'da Çiftçilerden Protesto Gösterisi...

Yeni Delhi, 5 Eylül 18 : Hindistan\'da binlerce çiftçi ve tarım işçisi, ürünleri için daha yüksek fiyat talebiyle gösteri düzenledi.

Hindistan\'da Çiftçilerden Protesto Gösterisi...

Yeni Delhi, 5 Eylül 18 : Hindistan\'da binlerce çiftçi ve tarım işçisi, ürünleri için daha yüksek fiyat talebiyle gösteri düzenledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
Hindistan\'da Çiftçilerden Protesto Gösterisi...
Yeni Delhi, 5 Eylül 18 : Hindistan\'da binlerce çiftçi ve tarım işçisi, ürünleri için daha yüksek fiyat talebiyle gösteri düzenledi.
Daha iyi ücret, daha fazla istihdam ve ürünleri için daha yüksek fiyat talep ederek Hindistan Parlamentosu\'na doğru yürüyüşe geçen binlerce kişi, devlet tarafından işletilen şirketlerin özelleştirilmesine son verilmesini istedi.
Muhalefetteki Hindistan Komünist Partisi (Marksist) tarafından düzenlenen yürüyüşte çiftçiler, yıllarca tarım sektöründeki kazancın düşüşüne neden olan zorluklardan ötürü hükümete tepki gösterdi.
Çiftçiler hükümetten, mahsullerini üretirken maliyetlerinin en az 1,5 katı kadar kazanma garantisi de istedi.
Tüm Hindistan Çiftçileri Grubunun ortak sekreteri Vijoo Krishnan, Başbakan Narendra Modi hükümetinin birçok söz vererek iktidara geldiğini ancak halkına ihanet ettiğini ileri sürdü.
Krishnan, "Onlar işçi sınıfı için daha iyi bir yaşam sağlayacaklarını söylediler. Bu, hükümete ve yalnızca şirket yanlısı olan politikalarına karşı bir öfke gösterisi." dedi.
Hindistan\'ın 1,3 milyar nüfusunun yarısından fazlası tarım sektöründe istihdam ediliyor ancak azalan kazançlar artık ülke ekonomisinin sadece yüzde 15\'ini oluşturuyor. Hint çiftçilerin büyük bir kısmı ise fakir.
"The Hindu" internet sitesinin Delhi polisine dayandırdığı habere göre, çiftçilerin protestosu, bu yıl Parlamento Caddesi\'nde düzenlenen en kalabalık gösteri oldu.
Mitingin organizatörleri, gösteriye en az 150 bin kişinin katıldığını iddia etti.
(AA/DOĞ/SEL)
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