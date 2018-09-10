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Hindistan\'da 650 Bin Kişi Sellerden Etkilendi

Ankara, 10 Eylül 18 : Hindistan\'ın Odisha eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 650 bin kişi etkilendi.

Hindistan\'da 650 Bin Kişi Sellerden Etkilendi

Ankara, 10 Eylül 18 : Hindistan\'ın Odisha eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 650 bin kişi etkilendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:49
Hindistan\'da 650 Bin Kişi Sellerden Etkilendi
Ankara, 10 Eylül 18 : Hindistan\'ın Odisha eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 650 bin kişi etkilendi.
Yerel medyanın Özel Yardım Komisyonuna (SRC) dayandırdığı haberlere göre, son bir haftada Odisha eyaletinin 3 bölgesinde şiddetini artıran yağışların yol açtığı seller yaklaşık 650 bin kişiyi etkiledi.
Yaklaşık bin köyün sular altında olduğu bölgelerde, 15 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Hindistan\'da bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağışların yol açtığı kazalar ve sellerde bin 400\'den fazla kişi hayatını kaybetti.
(AA/AK/HÖ)

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