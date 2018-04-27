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Hindistan\'da 13 Saatte 36 Bin 749 Yıldırım Düştü

Ankara, 2 7 Nisan 18 : Hindistan\'ın Andhra Pradeş eyaletinde 13 saat içinde 36 bin 749 yıldırım düştüğü bildirildi.

Hindistan\'da 13 Saatte 36 Bin 749 Yıldırım Düştü

Ankara, 2 7 Nisan 18 : Hindistan\'ın Andhra Pradeş eyaletinde 13 saat içinde 36 bin 749 yıldırım düştüğü bildirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:31
Hindistan\'da 13 Saatte 36 Bin 749 Yıldırım Düştü
Ankara, 2 7 Nisan 18 : Hindistan\'ın Andhra Pradeş eyaletinde 13 saat içinde 36 bin 749 yıldırım düştüğü bildirildi.
BBC\'nin Andhra Pradeş Afet Yönetim Kurumu yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyalette 13 saatlik bir zaman diliminde 36 bin 749 yıldırım düştüğü kaydedildi.
Haberde, dünden bu yana, eyalette yıldırım çarpması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yetkililer, bu rakamın, alışılmadık şekilde yüksek ve "aşırı hava olaylarının" sonucu olduğunu ifade etti.
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Hindistan\'da şiddetli muson yağmurları döneminde yıldırım çarpmalarına sık rastlanıyor. 
Resmi verilere göre, 2005\'ten bu yana ülkede her yıl yıldırım çarpması sonucu en az 2 bin kişi hayatını kaybediyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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