Hindistan S-400 Alımı İçin Rusya İle Görüşmelere Devam Ediyor...

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, ABD'nin baskılarına karşın Hindistan'ın Rusya'dan S-400 Triumf hava savunma sistemi alımına ilişkin yürütülen görüşmelere devam edeceğini söyledi.

Hindistan basınında yer alan habere göre, Sitharaman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yeni Delhi ve Moskova'nın S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmanın son safhasına geldiğini kaydetti.

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) ile ilgili, Sitharaman bunun ABD kanunu olduğunu, Birleşmiş Milletler kanunu olmadığını belirtti.

Sitharaman, Hindistan'ı ziyaret eden ABD Kongre heyetine Rusya ile uzun yıllara dayanan ilişkilere sahip olduklarını ve bu ilişkileri geliştireceklerini söylediklerini dile getirdi.

Hindistan hem ABD hem de Rusya ile yakın askeri iş birliği içinde bulunuyor. Son 30-40 yılda ülkenin askeri ihtiyaçlarının önemli bir bölümü Rusya tarafından karşılanmıştı.

ABD Kongresi bu yılın başında Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaların ardından CAATSA'yı çıkarmıştı. Yasa gereği ABD, Rusya'dan silah satın alan müttefik ülkelere yaptırım uygulayabiliyor.



