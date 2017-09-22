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22 Eylül 2017 Cuma 06:38

Hindistan-pakistan Sınırında Gerginlik

Hint ordusunun Keşmir kontrol hattında açtığı ateş sonucu 2'si kadın 4 Pakistanlı sivil öldü.

Hindistan-pakistan Sınırında Gerginlik
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HİNT ORDUSUNUN KEŞMİR KONTROL HATTINDA AÇTIĞI ATEŞTE 4 PAKİSTANLI HAYATINI KAYBETTİ

Hint ordusunun Keşmir kontrol hattında açtığı ateş sonucu 2'si kadın 4 Pakistanlı sivil öldü.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hint ordusunun açtığı ateşte, sınırın Pakistan tarafındaki Bini Sulariyan köyünde 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir kontrol hattında iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

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