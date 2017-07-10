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10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52

Hindistan-pakistan Sınırında Gerginlik.. 4 Hint Askeri Öldü

Pakistan ordusunun, Hindistan ile Pakistan arasındaki fiili sınır olan Keşmir'de, Kontrol Hattı'ndaki misilleme ateşinde 4 Hint askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Hindistan-pakistan Sınırında Gerginlik.. 4 Hint Askeri Öldü
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Pakistan ordusunun, Hindistan ile Pakistan arasındaki fiili sınır olan Keşmir'de, Kontrol Hattı'ndaki misilleme ateşinde 4 Hint askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün, Kontrol Hattı'ndaki bazı noktalardan Hint askerlerinin açtığı ateşe karşılık verildiği bildirildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun misilleme ateşinde 4 Hint askerinin öldürüldüğü, 2 kontrol noktasının imha edildiği kaydedildi.

Yeni Delhi'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hint askerlerinin dün sınırdan açtığı ateş nedeniyle 5 Pakistanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

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