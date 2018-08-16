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Hindistan'daki Yağışların Yol Açtığı Felaketlerde Ölenlerin Sayısı 80’i Aştı

Ankara, 16 Ağustos 18 (.): Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Hindistan'daki Yağışların Yol Açtığı Felaketlerde Ölenlerin Sayısı 80’i Aştı

Ankara, 16 Ağustos 18 (.): Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:25
Hindistan'daki Yağışların Yol Açtığı Felaketlerde Ölenlerin Sayısı 80’i Aştı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

"Hindustan Times"ın haberine göre, aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 87 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, savunma bakanlığından, sele teslim olan eyalet genelinde kurtarma ve tahliye işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, selden en çok etkilenen Pathanamthitta bölgesinde mahsur kalan kişiler için kurtarma operasyonu başlattı.

Palakkad bölgesinde bu sabah şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise hala toprak altında mahsur olduğu bildirildi.

ANI haber ajansı, Munnar bölgesinde yolların sel suları ya da toprak altında kalması üzerine 82 turistin bir otobüste mahsur kaldığını açıkladı.

Eyaletteki 14 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.

Yetkililer, eyaletin bazı bölgelerine elektrik ve su verilemediği bilgisini paylaştı.

Şiddetli muson yağmurlarının etkili olduğu eyalette havayolları ve tren seferlerinde aksama yaşandı.

Kochi'de pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durdurulmuştu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar yaklaşık 800 kişi yaşamını yitirdi.

 


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Son Güncelleme: 16.08.2018 12:28
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