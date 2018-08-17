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Hindistan'daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor… Ölü Sayısı 160'ı Aştı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi.Aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 164 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor… Ölü Sayısı 160'ı Aştı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi.Aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 164 kişi yaşamını yitirdi.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:38
Hindistan'daki Yağışlar Can Almaya Devam Ediyor… Ölü Sayısı 160'ı Aştı


 Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi.

Aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 164 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün yağmurun dinmesiyle tahliye çalışmalarına hız verildi. Çalışmalara helikopterlerin de katıldığı belirtildi.

Pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 150 binden fazla kişinin bin 200 noktada kurulan kamplara yerleştirildiği bildirildi.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 11:47
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