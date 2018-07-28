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Hindistan'daki şiddetli yağışta ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.   

Hindistan'daki şiddetli yağışta ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.   

28 Temmuz 2018 Cumartesi 06:40
Hindistan'daki şiddetli yağışta ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.   

"Times of India"nın hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 27 kişi öldü.

Eyaletin farklı bölgelerinde dünden bu yana aralıksız yağan yağmur sonucunda, bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların devam edeceği uyarısı yaptı.

Shamli bölgesinde yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. 

Agra bölgesinde ise sel nedeniyle mahsur kalan 500'den fazla kişi kurtarıldı. 

Çok sayıda tren seferinin aksadığı eyalette, bazı köylerin kent merkezleriyle bağlantısı kesildi. 

Yağışların şiddetini azaltarak 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.
 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 09:46
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