Hindistan'daki çöken binada 3 cesede ulaşıldı

Hindistan'da dün gece, inşaatı süren bir binanın bitişiğindeki binanın üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

"Press Trust of India" ajansının haberine göre, İtfaiye Şefi Arun Kumar Singh, Nodia kentine bağlı Shahberi köyünde inşası süren 6 katlı binanın çöktüğü esnada en az 12 işçinin içeride olduğunu belirtti.

Polis memuru Ajay Pal Sharma, kurtarma ekiplerinin, şimdiye kadar enkaz altından 3 ceset çıkardığını duyurdu.

Bölge adliye yüksek memuru B.N. Singh da bitişikteki 4 katlı binanın iki yıllık olduğunu ve binada bir ailenin yaşadığını açıkladı.

Kurtarma ekibinden Krishan Kumar, enkaz kaldırma çalışmaları için 100'den fazla kişinin görev yaptığını söyledi.

İnşaat halindeki çöken binanın sahibi ve iki ortağı gözaltına alındı.

Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.

