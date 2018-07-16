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Hindistan'da yollardaki çukurlar bir yılda 3 bin 600 can aldı

Hindistan'da yoldaki çukurlar nedeniyle bir yılda 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da yollardaki çukurlar bir yılda 3 bin 600 can aldı

Hindistan'da yoldaki çukurlar nedeniyle bir yılda 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 06:20
Hindistan'da yollardaki çukurlar bir yılda 3 bin 600 can aldı

Hindistan'da yoldaki çukurlar nedeniyle bir yılda 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti.

Times of India gazetesindeki habere göre, Hindistan'da geçen yıl yoldaki çukurların neden olduğu kazalar nedeniyle 3 bin 600 kişi öldü.

Raporlara göre, her gün en az 10 kişinin yollardaki çukurlardan kaynaklanan kazalarda yaşamını yitirdiği belirtildi. 2016 yılında yaşanan ölümlerin geçen yıl yüzde 50 arttığı ifade edildi.

Ülkenin birçok bölgesindeki yollarda muson yağmurları nedeniyle çukurlar oluşuyor. Çukurlar ölümcül kazalarla trafik sıkışıklığına yol açıyor.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 09:39
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