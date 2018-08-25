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Hindistan'da “yılan“ alarmı

Hindistan'da “yılan“ alarmı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 07:01
Hindistan'da “yılan“ alarmı

KERALA’DA SEL SULARI ÇEKİLDİ… PEK ÇOK KİŞİ PİTON, KOBRA VE ENGEREKLE KARŞILAŞTIĞINI BİLDİRDİ
Hindistan'da seller nedeniyle yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği Kerala eyaletinde sel mağdurlarına yılan ısırmalarına karşı uyarı yapıldı.
Times of India gazetesinin haberine göre, Vahşi Hayatı Koruma Vakfı, sel felaketinin etkili olduğu Kerala eyaletinde, suların çekilmesiyle evlerine dönmeye başlayan halka, yılanlara dikkat etmeleri yönünde çağrı yaptı.
Evlerine dönen çok sayıda kişinin, evde piton, kobra ve engerek yılanı ile karşılaştığı belirtilirken, Hindistan Vahşi Hayatı Koruma Vakfı görevlilerinin eyalet genelinde yılan avına başladığı kaydedildi.
Vakıf yetkilisi Jose Louis, suların çekilmesiyle insanların evlerine dönmeye başladığını ancak başka tehlikelerle yüzleşebileceklerini vurguladı.
Eyalette sellere neden olan yağmur sezonunun, yılanlar için üreme dönemi olduğunu ifade eden Louis, "Seller birçok yılanın da yuvasını dağıttı. Yılanlar için üreme dönemi olması nedeniyle yavru yılanlar da sel sularıyla etrafa yayılmış olabilir." ifadesini kullandı.
Haziranda başlayan yağmur sezonunda yılan ısırmasından kaynaklı vakaların arttığı, son üç ayda 50 vaka yaşandığı kaydedildi.
Birçok evde yılana rastlanması nedeniyle bölgede ısırık vakalarının ölümle sonuçlanmasından endişe ediliyor.
Kerala eyaletinde 3 aydır devam eden muson yağmurları nedeniyle bu yıl 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
 

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Son Güncelleme: 25.08.2018 10:38
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