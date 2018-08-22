Hindistan'da Yangın: 4 Ölü!

Hindistan'da çok katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Mumbai kentindeki 17 katlı "Kristal Kule" adlı binanın 12'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi. Binada mahsur kalan onlarca kişinin de kurtarıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:15
Son Güncelleme: 22.08.2018 16:26