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Hindistan'da Yamuna Nehri'nin Su Seviyesi Tehlike Sınırının Üstüne Çıktı

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışlarda, başkent Yeni Delhi'den geçen Yamuna Nehri'ndeki su seviyesi tehlike sınırının üstüne çıktı.

Hindistan'da Yamuna Nehri'nin Su Seviyesi Tehlike Sınırının Üstüne Çıktı

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışlarda, başkent Yeni Delhi'den geçen Yamuna Nehri'ndeki su seviyesi tehlike sınırının üstüne çıktı.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:08
Hindistan'da Yamuna Nehri'nin Su Seviyesi Tehlike Sınırının Üstüne Çıktı


Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışlarda, başkent Yeni Delhi'den geçen Yamuna Nehri'ndeki su seviyesi tehlike sınırının üstüne çıktı.

"Hindustan Times"ın haberine göre, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlara bağlı olarak Hathnikund Barajı'ndan taşan sular nedeniyle Yamuna Nehri'nde su seviyesi arttı.

Nehrin sularının tehlike sınırını aşması üzerine nehir civarında ikamet eden bin aile tahliye edildi.

Yetkililer, sel benzeri durumlarla mücadele etmek için Yamuna Nehri boyunca alt bölgelerde ikamet eden binden fazla aileyi yüksekteki güvenli yerlere tahliye ettiğini açıkladı.

Sel Kontrol Dairesinden bir yetkili, dün itibarıyla, nehir yatağından en yakındaki yüksek bölgelere tahliye edilen yaklaşık bin aile için 750 çadır kurulduğunu ve bölgedeki istenmeyen bir duruma karşı tedbir amaçlı botlar gönderildiğini belirtti.

Barajdan her saat daha fazla su taştığına ve bunun nehrin su seviyesini daha da artırdığına dikkati çeken yetkili, durumu yakından takip ettiklerini ve acil müdahale ekiplerinin acil bir durum için hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Resmi makamlar, olası bir acil durum için ordudan da hazırlıklı olmasını talep etti.

 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 15:16
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