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Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor

20 Ağustos 2018 Pazartesi 06:05
Hindistan'da yağışlar can almaya devam ediyor

KERALA EYALETİNDE 12 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA EN AZ 370 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

800 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 370 kişi hayatını kaybetti, 800 bin kişi tahliye edildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü Kerala'da helikopterlerin de katıldığı tahliye çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, bölgede 12 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 370 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 800 bin kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiğini kaydetti.
Muson yağışlarından kaynaklanan seller, Kerala'ya bağlı 14 bölgenin 12'sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken, 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.
Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Meteoroloji Kurumu yağışların yarından sonra şiddetini azaltacağı duyurdu.
 

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Son Güncelleme: 20.08.2018 09:42
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