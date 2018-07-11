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Hindistan'da Toprak Kayması: 9 Ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü. Hükümet yetkilisi Ravinder Singh, Manipur eyaletinde Tamenglong köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8'i çocuk biri kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da Toprak Kayması: 9 Ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü. Hükümet yetkilisi Ravinder Singh, Manipur eyaletinde Tamenglong köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8'i çocuk biri kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Hindistan'da Toprak Kayması: 9 Ölü

 Hindistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.

Hükümet yetkilisi Ravinder Singh, Manipur eyaletinde Tamenglong köyünde meydana gelen toprak kaymasında 8'i çocuk biri kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde de muson yağmurlarının neden olduğu sellerden dolayı son 10 günde toplam 66 kişinin yaşamını yitirdiği dün duyurulmuştu.

Haziran ayında başlayan muson yağmurları temmuz itibariyle tüm ülkede etkili oluyor.

 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 14:53
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