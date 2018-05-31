Hindistan'da su kıtlığından turistlere “gelmeyin“ çağrısı

Hindistan'ın kuzeyindeki Shimla kentinde bir haftadır devam eden su kıtlığı nedeniyle turistlere şehre gelmemeleri uyarısı yapıldı.



Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, kent halkı bir haftadır devam eden su kıtlığından dolayı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla turistlere "gelmeyin" çağrısında bulundu.



Bir haftadır yaklaşık 200 bin kişinin susuz kaldığı turistik kentte, çağrılar sonrası turist sayısında yüzde 35 azalma olduğu belirtildi.



Turistlerin sosyal medyadaki çağrıya kulak verip otel rezervasyonlarını iptal ettikleri bilgisi verildi.Bölgedeki su kıtlığının nedeni aşırı sıcaklardan dolayı su kaynaklarının kuruması olarak gösteriliyor.