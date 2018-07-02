Hindistan'da söylentiler nedeniyle 5 kişi daha linç edildi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde çocuk kaçırma eylemleriyle ilgili yayılan söylentiler nedeniyle 5 kişinin daha linç edildiği bildirildi.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Dhule bölgesinde çocuk kaçırdığından şüphelenilen 5 kişi, öfkeli bir grup tarafından dövülerek öldürüldü.

Grubun, olay yerine gelen polis ekibine de saldırdığı, grubu sakinleştirmeye çalışan 2 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde geçen ay da sosyal medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle 9 kişi linç edilmişti.

