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05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26

Hindistan'da Sel: 20 Ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı selde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Sel: 20 Ölü
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 Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı selde en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Assam eyaleti Afet Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Eyaletin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 400 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Her yıl haziran-eylül döneminde Hindistan'ın birçok bölgesinde muson yağmurları etkili oluyor. Muson mevsiminde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

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