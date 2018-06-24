Hindistan'da Römorklu Traktör Kanala Yuvarlandı: 15 Ölü!

Polis, kazada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl en az 110 bin kişi yaşamını yitiriyor