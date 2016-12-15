Hindistan'da Polise Pusu

Bölgedeki polislerden birinin açılan ateş sonucu olay yerinde, diğer polisin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Emniyet yetkilileri, eyalet Başbakanı Okram Ibobi Singh'in ziyareti öncesinde güvenlik önlemleri almak için bölgeye giden polislere kurulan pusuda iki polisin öldürüldüğü, 5'inin yaralandığını açıkladı.