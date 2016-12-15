Hindistan'da Polise Pusu

ÜLKENİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ MANİPUR'DA DÜZENLENEN SALDIRIDA 2 POLİS ÖLDÜ, 5'İ YARALANDI
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde iki polis öldürüldü.
Emniyet yetkilileri, eyalet Başbakanı Okram Ibobi Singh'in ziyareti öncesinde güvenlik önlemleri almak için bölgeye giden polislere kurulan pusuda iki polisin öldürüldüğü, 5'inin yaralandığını açıkladı.
Bölgedeki polislerden birinin açılan ateş sonucu olay yerinde, diğer polisin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırının ardından Başbakan Singh'in ziyaretinin ertelendiği kaydedildi.
Yetkililer, saldırıyı ayrılıkçı Nagaland Ulusal Sosyalist Konseyinin düzenlemiş olabileceğini ifade etti.
Konsey, hükümetin bölgenin zengin doğal kaynaklarını sömürerek yerel kalkınmayı engellediğini öne sürüyor.
Singh geçen ay da helikopterinden indiği sırada silahlı saldırıya uğramış, olaydan yara almadan kurtulmuştu.