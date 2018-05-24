Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101892
ALTIN
195.642
DOLAR
4.6886
STERLİN
6.2614
EURO
5.4949
Denktaş yalanladı!
DENKTAŞ YALANLADI!
Gümüş, Güney Kıbrıs'ta Yakalandı!
Firari Gümüş Güney'de yakalandı...
Gazimağusa’da iş kazası
1 KİŞİ YARALANDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Denktaş yalanladı!
Kapat

Hindistan'da ölümcül Nipah virüsü’nün 13 kişiya daha bulaştığı tespit edildi

Hindistan'da 10 kişinin ölümüne neden olan meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah'ın 13 kişiye daha bulaştığı tespit edildi.

Hindistan'da ölümcül Nipah virüsü’nün 13 kişiya daha bulaştığı tespit edildi

Hindistan'da 10 kişinin ölümüne neden olan meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah'ın 13 kişiye daha bulaştığı tespit edildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 06:06
Hindistan'da ölümcül Nipah virüsü’nün 13 kişiya daha bulaştığı tespit edildi

Hindistan'da 10 kişinin ölümüne neden olan meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah'ın 13 kişiye daha bulaştığı tespit edildi.

Times of İndia internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 4 günde 10 kişi hayatını kaybederken, virüse 13 kişide daha rastlandı.

Hastanede tedavi altına alınan 13 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, ölenlerle temas ettiği belirlenen yaklaşık 100 kişi ise karantinaya alındı, yüzlerce kişi de yüksek ateş şikayetiyle hastanelere adeta akın etti.

banner277
Hükümet, Kerala eyaletinde salgının rastlandığı Kozhikode, Malappuram, Waynad ve Kannur bölgelerine gidilmemesi uyarısında bulunurken, birçok kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün henüz aşısı bulunmuyor.

Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Daha sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla hurmaya taşındığı, oradan da insanlara bulaştığı ifade ediliyor.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 09:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini, Conte'ye verdi
İtalya Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini, Conte'ye verdi
Hamaney nükleer anlaşmanın devamı için şartlarını açıkladı
Hamaney nükleer anlaşmanın devamı için şartlarını açıkladı
ABD, Venezuelalı diplomatları “istenmeyen kişi“ ilan etti
ABD, Venezuelalı diplomatları “istenmeyen kişi“ ilan etti
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
Trump'tan ithal otomobiller için soruşturma direktifi
Trump'tan ithal otomobiller için soruşturma direktifi
Bağdat'ta intihar saldırı: 8 ölü, 11 yaralı
Bağdat'ta intihar saldırı: 8 ölü, 11 yaralı
UNICEF Yemen'e 6 milyon doz aşı yardımında bulundu
UNICEF Yemen'e 6 milyon doz aşı yardımında bulundu
Trump “derin devletin“ suç üstü yakalandığını iddia etti
Trump “derin devletin“ suç üstü yakalandığını iddia etti
Pompeo diplomatlara yapılan ve “sonik saldırı“ olduğu tahmin edilen saldırıların aynı özellikleri taşıdığını söyledi
Pompeo diplomatlara yapılan ve “sonik saldırı“ olduğu tahmin edilen saldırıların aynı özellikleri taşıdığını söyledi
Kirli hava Hindistan'ın kuzeyinde, her yıl 22 bin can alıyor
Kirli hava Hindistan'ın kuzeyinde, her yıl 22 bin can alıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim