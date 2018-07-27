Hindistan'da Muson Yağmurları Can Almaya Devam Ediyor...

Hindistan'ın Odisha eyaletinde devam eden muson yağmurlarının neden olduğu seller nedeniye son bir haftada 20 kişi hayatını kaybetti.

India Tv'nin haberine göre, şiddetli muson yağmurları Odisha eyaletindeki 21 bölgeyi etkisi altına aldı.

Son bir haftadır aralıksız devam eden yağmurların neden olduğu sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi öldü.

Bölgede 8 bin 286 ev hasar gördü, binlerce insan ise güvenli yerlere tahliye edildi.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500'den fazla kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı.

