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Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle son 10 günde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!

Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle son 10 günde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:36
Hindistan'da Muson Yağmurları 28 Can Daha Aldı!

 Hindistan'ın Kerala eyaletinde muson yağmurları nedeniyle son 10 günde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

"OneIndia"nın haberine göre, muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelandan dolayı 9 Temmuz'dan bu yana eyalette 28 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 87 bin kişi güvenli yerlere nakledildi.

Eyaletin çeşitli bölgelerindeki su baskınları nedeniyle ulaşım sekteye uğradı, 8 bölgede eğitime ara verildi. 

Demiryolu hattının su altında kalması sonucu işaretleşme sistemi zarar gördü, çok sayıda sefer iptal edildi.

Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından 17 Temmuz'da açıklanan raporda, 1 Haziran'da başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle şimdiye kadar 511 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

 


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Son Güncelleme: 20.07.2018 10:45
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