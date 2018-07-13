Hindistan'da muson yağmurları 19 can aldı

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle son bir haftada 19 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan habere göre, ülke genelinde etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle son bir haftada 19 kişinin öldüğü bildirildi.

Bölge polisinden yapılan açıklamada, güney Gujarat başta olmak üzere eyalette yaklaşık bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Tahliye çalışmalarının devam ettiği bölgedeki birçok köyde elektriğin olmadığı bilgisi verildi.

Meteoroloji yetkilileri, muson yağmurlarının önümüzdeki günlerde şiddetini artırarak devam edeceği uyarısını yaptı.

