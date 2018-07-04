Hindistan'da Maytap Fabrikasında Yangın: 11 Ölü!

Hindistan'ın güneyinde maytap fabrikasında çıkan yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times'da yer alan habere göre, polis yetkilisi V. Ravindra Said, Telangana eyaletinde Kotalingala köyünde bir maytap fabrikasında önce patlamaların duyulduğunu daha sonra yangın çıktığını belirtti.

Said, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalıştığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

