Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Yargıç Tacan Reynar istifa etti...
KKTC Yamaç Paraşütüyle Renklenecek...
KKTC'de yamaç paraşütcüleri
Dikkat yarın bazı bölgelerde elektrik verilmeyecek!
Yarın hangi bölgede elekrik kesilecek...
Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis
UYUŞTURUCU ZİRAATINA 12 AY HAPİS
banner282
Flaş Haber
Doktor: Tam bir vahşet!
Kapat

Hindistan'da İnek Kestiği Söylenen Müslüman Terzi Linç Edilerek Öldürüldü...

Hindistan'da inek kestiği iddia edilerek bir çete tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğrayan Müslüman terzi linç edilerek öldürüldü.

Hindistan'da İnek Kestiği Söylenen Müslüman Terzi Linç Edilerek Öldürüldü...

Hindistan'da inek kestiği iddia edilerek bir çete tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğrayan Müslüman terzi linç edilerek öldürüldü.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:58
Hindistan'da İnek Kestiği Söylenen Müslüman Terzi Linç Edilerek Öldürüldü...

Hindistan'da İnek Kestiği Söylenen Müslüman Terzi Linç Edilerek Öldürüldü

Hindistan'da inek kestiği iddia edilerek bir çete tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğrayan Müslüman terzi linç edilerek öldürüldü.

Hindustan'ın Madhya Pradeş eyaletinin Satna bölgesinde, hafta sonu, inek kestiği iddia edilerek bir çete tarafından saldırıya uğrayan 45 yaşındaki terzi öldürüldü.

MÜSLÜMAN TERZİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis, Amgara köyünde taşlı sopalı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman terzi Riyaz'ın hayatını kaybettiğini, 38 yaşındaki arkadaşı taksici Shakeel'in yaralandığını belirtti.

"İNEK KESMEDİK"

Polise şikayetinde, bir çetenin, kendisine ve Riyaz'a gece geç saatlerde saldırdığını belirten Shakeel'in, inek kesmediklerini söylediği bildirildi. Polis, saldırı ve cinayet suçlamasıyla Amgara köyünden 4 kişiyi gözaltına aldı.

banner277
ÇOK SAYIDA NEFRET SALDIRISI DÜZENLENİYOR

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

11 KİŞİYE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Hindistan'da bir mahkeme, mart ayında, geçen yıl et ticareti yapmakla suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

ARTAN SALDIRILAR

Assam  eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusundaki Nagon bölgesinde bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü. Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhiye 'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

İNEK KESENLERE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduğu Gujarat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan'da Ölüm Oyunu!
Suudi Arabistan'da Ölüm Oyunu!
Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş!
Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş!
Eski İsveç Başbakanı'nın Suikastinde Yeni Gelişme!
Eski İsveç Başbakanı'nın Suikastinde Yeni Gelişme!
Rusya, Türkiye İçin ABD'ye Meydan Okudu...
Rusya, Türkiye İçin ABD'ye Meydan Okudu...
Kuzey Kore'yi kızdıran hamle!
Kuzey Kore'yi kızdıran hamle!
Papa'dan İslam Çıkışı!
Papa'dan İslam Çıkışı!
“Büyük Endişe Duydum”
“Büyük Endişe Duydum”
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye Açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye Açıklaması
Nijerya'da 38 Kişi Kaçırıldı
Nijerya'da 38 Kişi Kaçırıldı
İnternetten Vahşi Yaşam Ticareti
İnternetten Vahşi Yaşam Ticareti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim