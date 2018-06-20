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Hindistan'da İnek Kesmekle Suçlanan Vatandaşı Linç Ederek Öldürdüler

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde inek kestiği öne sürülen ve öfkeli kalabalık tarafından linç edilen iki vatandaştan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hindistan'da İnek Kesmekle Suçlanan Vatandaşı Linç Ederek Öldürdüler

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde inek kestiği öne sürülen ve öfkeli kalabalık tarafından linç edilen iki vatandaştan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 21:53
Hindistan'da İnek Kesmekle Suçlanan Vatandaşı Linç Ederek Öldürdüler

Hindistan'da İnek Kesmekle Suçlanan Vatandaşı Linç Ederek Öldürdüler

Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde inek kestiği öne sürülen ve öfkeli kalabalık tarafından linç edilen iki vatandaştan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hindistan'da daha önce de benzerleri görülen korkunç olay Hapur bölgesinde meydana geldi, inek kestiği gerekçesiyle kalabalığın linç ettiği iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde, inek kestikleri iddia edilerek bir çetenin saldırısına uğrayan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SÖYLENTİ YAYILINCA ÇETE DEVREYE GİRDİ

Görgü tanıkları, 38 yaşındaki Kasım ve 65 yaşındaki Şamiuddin'in inek kestiklerine ilişkin söylentilerin köylüler arasında yayılması üzerine bir çetenin toplandığını söyledi.

 

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AĞABEYİ: YEM ALMAYA GİTMİŞTİ

Şamiuddin'in kardeşi Muhammed Yasin, yaptığı açıklamada, "Ağabeyim, Madhpura'ya yem almaya gitmişti. Sığır tüccarı olan Kasım ile orada karşılaşmışlar. Muhtemelen, onun yanında gördükleri için ağabeyime de saldırdılar." dedi.

1 KİLOMETRE BOYUNCA SÜRÜKLEMİŞLER

Çete üyelerinin, Kasım ve Şamiuddin'i dövdüğünü ve bir tapınağa doğru yaklaşık bir kilometre sürüklediğini belirten Yasin, "Köylüler arasında, ikisinin inekleri kesmeye çalıştığı söylentilerinin dolaşmasının ardından saldırıya uğramışlar." ifadesini kullandı.

Tapınaktan keşiş Ekadashi Giri, ellerinde sopalar olan çete üyelerinin, iki adamı, inekleri kesmek üzere bağlamakla suçladığını belirtti.

Polisin, tapınağın yakınlarında kurtardığı Kasım ve Şamiuddin'in hastaneye kaldırıldığı ancak Kasım'ın aldığı darbelere yenik düştüğü kaydedildi.

POLİS İDDİALARI REDDETTİ

İkilinin, inek öldürme söylentileri üzerine saldırıya uğradığını reddeden polis, saldırının, trafikte çıkan bir tartışmadan kaynaklandığını iddia etti.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi

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