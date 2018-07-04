Hindistan'da Heyelan: 5 Ölü

Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Hindular için kutsal sayılan Amarnath Mağarası'nın bulunduğu bölgedeki şiddetli muson yağmurları nedeniyle yaşanan heyelanda 5 hacı adayı yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 2 bin Hindu hacı adayının ibadet için gittiği mağaranın yer aldığı bölgedeki heyelanda 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Baltal ve Pahalgam kentlerinden ulaşımın sağlandığı mağara çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı.
Bu yıl hac vazifesini yapmak için mağaraya gitmeye çalışan 10 Hindu yolda hayatını kaybetti.
Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.