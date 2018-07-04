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Hindistan'da Heyelan: 5 Ölü

Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Heyelan: 5 Ölü

Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 20:02
Hindistan'da Heyelan: 5 Ölü

Hindistan'nın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen heyelanda 5 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Hindular için kutsal sayılan Amarnath Mağarası'nın bulunduğu bölgedeki şiddetli muson yağmurları nedeniyle yaşanan heyelanda 5 hacı adayı yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 2 bin Hindu hacı adayının ibadet için gittiği mağaranın yer aldığı bölgedeki heyelanda 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Baltal ve Pahalgam kentlerinden ulaşımın sağlandığı mağara çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. 
Bu yıl hac vazifesini yapmak için mağaraya gitmeye çalışan 10 Hindu yolda hayatını kaybetti.
 


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Son Güncelleme: 04.07.2018 23:05
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