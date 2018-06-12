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Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

Hindistan'da ölen bir kadını, annesi ve erkek  kardeşinin, Allah'ın kendisine yeniden can vereceği umuduyla apartman dairesinde  sakladığı bildirildi.

Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

Hindistan'da ölen bir kadını, annesi ve erkek  kardeşinin, Allah'ın kendisine yeniden can vereceği umuduyla apartman dairesinde  sakladığı bildirildi.

12 Haziran 2018 Salı 00:20
Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

Hindistan'da hayata döner umuduyla cesedi 3 gün sakladılar

Hindistan'da ölen bir kadını, annesi ve erkek  kardeşinin, Allah'ın kendisine yeniden can vereceği umuduyla apartman dairesinde  sakladığı bildirildi.


Hindustan Times'ın haberine göre, Aruna Jyoti  adındaki kadın, Andhra  Peredes eyaletine bağlı Jangareddygudem kasabasında henüz belli olmayan bir  sebepten dolayı hayatını kaybetti.

Polis, 70 yaşındaki annesinin ve 39 yaşındaki erkek kardeşinin,  yeniden hayata döner umuduyla 41 yaşındaki Jyoti'nin cesedini üç gün boyunca  apartman dairesinde sakladığını belirtti.

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Etrafa yayılan kokudan şikayetçi olan apartman sakinlerinin ihbarı  üzerine olay yerine giden polis, daireye girdiğinde erkek kardeşinin, Jyoti'nin  cesedi yanında yemek yediğini ve polise ablasının uyuduğunu söylediğini aktardı.

Kadının cesediyle aynı evde günlük hayatlarına devam eden annesi ve  kardeşinin akli dengesinin bozuk olduğundan şüphelenen polis, Jyoti'nin öldüğünü  açıklamaya çalışsa da ailesi "Canını alan Allah, onu yeniden hayata  döndürecektir." ifadesini kullandı.

Ölüm nedeninin ve tam zamanın belirlenmesi için kadının cesedi otopsi  yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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