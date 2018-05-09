Hindistan'da Fırtına: 7 Ölü!

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde dünden bu yana etkili olan fırtına ve yıldırım çarpmaları sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, Batı Bengal'in Doğu Burdwan, Alipurduar ve Hooghly bölgelerinde etkili olan fırtına ve yıldırım çarpmaları sonucu en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralananların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri ise fırtınanın Bengal'in güneyinde devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Hindistan'ın kuzeyinde geçen hafta meydana gelen kum fırtınasında ölenlerin sayısı 125'i geçmiş, Batı Bengal ve Andra Pradeş eyaletlerinde yıldırım çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.

