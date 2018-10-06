Hindistan'da Domuz Gribi 90 Can Aldı

MUMBAİ'DE OCAK’TAN BU YANA 90 KİŞİ DOMUZ GRİBİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ



Hindistan'ın Mumbai kentinde son 10 ayda domuz gribi tespit edilen 90 kişi hayatını kaybetti.



Yerel basındaki haberlere göre, ocak ayından bu yana domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 90 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alındı.



Domuz gribi vakalarının kentte en çok geçen ay görüldüğü, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttığı kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı halka hijyen konusunda uyarıda bulundu.